Проект рассчитан на 120 лет.

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что в Швеции открыта "пожизненная" вакансия, где не нужно работать. Об этом сообщило Шведское радио.

Вакансию анонсировали художники Симона Голдина и Якоб Сеннебю, они назвали её "Вечная должность". Работнику готовы платить фиксированную плату в размере $2300 человеку. Работник должен просто приезжать на станцию Korsvägen, которая строится в городе Гётеборг и включать и выключать свет. В остальное время сотрудник будет свободен. Проект рассчитан на 120 лет.

В настоящий момент, на эту должность подали заявки 125 претендентов.

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Видео:NCC AB/YouTube