Ульф Кристерссон негативно оценил ситуацию с национальной безопасностью страны.

В Швеции оценили влияние акций с сожжением Корана на имидж страны. В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин глава местного правительства Ульф Кристерссон пояснил, что подобные антиисламские акции от активистов осложнили уважительный и тесный диалог с Турцией и воспрепятствовали восприятию Швеции в глазах Анкары как кандидата на вступление в члены НАТО. В последнем случае проблема фиксируется в основном приоритете - национальной безопасности.

Отдельные манифестации, проводимые небольшими группами или даже отдельными людьми, имеют последствия для Швеции за рубежом. Это также имеет последствия для шведских деловых кругов Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции

Политик призвал шведов успокоить ситуацию и сосредоточиться на том, что, действительно важно. Речь идет о повышении уровня национальной безопасности Швеции путем вступления страны в состав Североатлантического военного альянса.

Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Regeringskansliet