В Шереметьево нашли 2 посылки из США с марихуаной

общий вес наркотиков в двух почтовых отправлениях 12,3 кг.

Сотрудники Шереметьевской таможни обнаружили 2 посылки с зеленым веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что данной вещество - марихуана, сообщает "АГН Москва". Общий вес наркотика в двух отправлениях из США в Россию 12, 3 килограмма.

При получении посылок были задержаны 2 российских гражданина. В отношении них возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

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