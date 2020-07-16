В Мытищах мужчина в подвале выращивал марихуану

Мужчина оборудовал оранжерею в подвале и изготавливал наркотики для продажи.

В подмосковных Мытищах местный житель изготавливал на продажу марихуану.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Мытищинское" при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в изготовлении наркотика.

При обыске в подвале гаража частного дома обнаружена оранжерея с 80 кустами марихуаны. Мужчина выращивал наркосодержащие растения, сушил и делал каннабис на продажу.

В отношении задержанного следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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Фото и видео: МВД МЕДИА