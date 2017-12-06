Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в "Шереметьево"

Самолет из Риги выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево. Информации о пострадавших нет.

В московском аэропорту "Шереметьево" пассажирский самолет 7424 из Риги выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Лайнер компании AirBaltic оказался за пределами рулежной дорожки. Инцидент произошел вечером в среду, 6 декабря.

Борт не доехал до терминала, так что пассажиры какое-то время сидели в лайнере на полосе. Судя по видео очевидцев, людей сняли с самолета и на автобусах отвезли в здание.

Из-за ЧП одна из двух взлетно-посадочных полос занята. Не известно, привело ли это к очередной задержке самотлетов.

Видео: Piter.tv, Instagram / 03_sergey