В "Севкабель Порту" пройдет фестиваль французских экофильмов

Зрителям предстоит оценить экологические особенности планеты с разных сторон.

Стало известно о том, что с 16 по 18 октября на площадке "Севкабель Порта" в Петербурге пройдет первый фестиваль французских экофильмов Festival du film vert. Об этом Piter.tv 8 октября рассказали организаторы фестиваля.

В частности, четыре фильма программы посвящены виноделию ("Зов вина"), вопросам глобального потепления ("Завтра") и жизни в "диких условиях" ("Брагино"), а также вырубке зеленых насаждений ("Время леса").

Подробности – на сайте фестиваля. Фильмы транслируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Ранее мы сообщали о том, что французский бизнес продолжит встречи с партнерами из Петербурга на площадке Торгово-промышленной палаты.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля