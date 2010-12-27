В Северо-Западном регионе потратят 4 млрд рублей на реконструкцию памятников

В 2018 году на реставрацию выделили больше средств, чем в прошлом.

18 апреля в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция посвященная федеральным и региональным программам реставрации памятников в 2018 году. Руководитель Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ Наталья Волынская сообщила, что в текущем году на работы по восстановлению выделят 4 млрд рублей.

Как сообщает корреспондент Piter.tv, Волынская добавила, что сумма может измениться в зависимости от потребностей. Также отмечается, что в Санкт-Петербурге ключевыми объектами являются: Этнографический музей, Новодевичий монастырь, дом Штиглица, особняк Безобразовой, Консерватория им. Римского-Корсакова, а также ограда и ворота Екатерининского дворца в Пушкине.

Заместитель председателя по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Алексей Михайлов добавил, что в 2017 году финансирование переходящих объектов составило 2,5 млрд рублей. В 2018 году на реставрацию Юсуповского дворца, Аничкова дворца, оранжереи дачи Громова и на ряд религиозных объектов выделят около 3 млрд рублей.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что реставрация Исаакиевского собора и храма "Спас на Крови" должна завершиться к концу этого года.