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В Северной столице явка избирателей составила 39,6%
Сегодня, 16:03
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Butenko
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В Северной столице явка избирателей составила 39,6%

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Горизбирком: днем 18 марта в Петербурге на выборы пришло 39,6% избирателей.

В информационном центре "Выборы президента Российской Федерации 2018" огласили данные по явке избирателей. По состоянию на 14 часов явка избирателей составила 39,6%. Отмечается, что в 2012 году в это время на участки пришло 32,9% избирателей.

Сообщается, что жалоб не поступало, однако число обращений составило 38. По словам политика Дмитрия Краснянского, люди негодовали либо из-за громкой музыки, либо из-за того, что некоторых не пускали на участок. 

Теги: выборы 2018 , новости спб
Категории: Новости СПб

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