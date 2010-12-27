В Северной столице явка избирателей составила 39,6%

Горизбирком: днем 18 марта в Петербурге на выборы пришло 39,6% избирателей.

В информационном центре "Выборы президента Российской Федерации 2018" огласили данные по явке избирателей. По состоянию на 14 часов явка избирателей составила 39,6%. Отмечается, что в 2012 году в это время на участки пришло 32,9% избирателей.



Сообщается, что жалоб не поступало, однако число обращений составило 38. По словам политика Дмитрия Краснянского, люди негодовали либо из-за громкой музыки, либо из-за того, что некоторых не пускали на участок.