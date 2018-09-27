В Северной столице в конце апреля вырос спрос на ипотеку

Бум ипотечных консультаций связан со снижением ставки.

В России спрос на ипотеку в конце апреля подскочил на 45%. Об этом сообщили на портале "Известия" со ссылкой на руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяну Решетникову.

Бум ипотечных консультаций связан со снижением ставки и появлением на рынке субсидированных ипотечных ставок от 0,1% годовых. Больше всего желающих взять ипотеку в Москве - количество клиентов выросло в 4,2 раза. Второе место занял Ростов-на-Дону, где покупателей стало больше в 3,7 раза, чем на прошлой неделе. В тройку вошла Тюмень. В списке оказались Екатеринбург, Красноярск, Петербург, Омск и другие.

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