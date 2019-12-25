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В Северной столице сняли фильм о первой экспедиции Миклухо-Маклая
Сегодня, 16:53
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smirenny

В Северной столице сняли фильм о первой экспедиции Миклухо-Маклая

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Режиссерская версия документального фильма длится 90 минут.

Документальный фильм "Человек с Луны", снятый в Петербурге, повествует историю первой экспедиции путешественника Миклухо-Маклая. Об этом сообщили в фонде сохранения этнокультурного наследия. 

По следам экспедиции пройдет потомок Миклухо-Маклая и отправится в Папуа-Новую Гвинею. Фильм будет полезен школьникам и интересен старшему поколению, которое знает, кто такой великий русский путешественник, гуманист и ученый Николай Николаевич Миклухо-Маклай. 

Ранее мы писали, что Добронравов ответил BadComedian на критику фильма "На Париж".

Фото: vk.com/maclayfoundation

Теги: миклухо-маклай, экспедиция миклухо-маклая
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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