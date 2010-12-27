В Северной столице появится новая территориальная схема обращения с отходами. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству Смольного.
Так, это нововведение будет наполнено информацией об отходах, которые образуются в городе. Руководителям полигонов и организациям, которые имеют лицензию на обработку и утилизацию мусора необходимо предоставить документы для включения в схему.
Главы 15 полигонов в Ленобласти и 50 компаний в Петербурге уже получили соответствующие извещения.
Стоит отметить, что разработка новой территориальной схемы регламентировано федеральным законом и соглашением о взаимодействии между Северной столицей и Ленинградской областью.
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Фото:pixabay
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