В Сети появился посмертный подкаст онколога Андрея Павленко

Врач ушел из жизни 5 января.

В понедельник, 6 января, в сайте спецпроекта "Такие дела" появился посмертный подкаст онколога Андрея Павленко. 15-я глава его серии "Жизнь человека" была опубликована в день его похорон.

Андрей Павленко рассказал о последнем годе жизни и о том, как в ноябре 2019 узнал о распространении болезни в организме. Особенно тяжело врачу было рассказать об этом своей семье.

Он принял решение ничего не делать для лечения, так как не видел в этом смысла в его ситуации. При этом Андрей Павленко призвал не опускать руки и не верить сторонникам альтернативной медицины, так как современная медицина способна на многое.

Андрей Павленко боролся с раком желудка с 2018 года. В четверг, 2 января, мужчина опубликовал в Facebook прощальное письмо. В воскресенье, 5 января, врач ушел из жизни. С ним простились 6 января в Спасо-Преображенском соборе.

Фото: Андрей Павленко / Facebook