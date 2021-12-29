В регионе назвали ситуацию обычной.

В Сети появилось видео, как женщины в Дагестане вытащили машину из озера. Ролик распространился по социальным сетям. По информации от пресс-службы администрации региона, местным жительницам удалось спасти транспортное средство в условиях заснеженной местности при помощи буксира. Инцидент зафиксирован в Цунтинском районе.

Это произошло несколько дней назад, подробностей не знаем, кто и куда ехал. Обильный снегопад выпадет, дорожники не успевают все убрать, и машинам порой сложно бывает проехать. чиновник администрации региона

В Дагестане подчеркнули, что ситуация - обычная для жителей, так как население готово идти друг другу на помощь. Эксперт уточнил, что часто и мужчины, и женщины помогают попавшим в беду автомобилистам.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости