В Сети появилось видео доказательство приближения планеты Нибиру к Земле

Очевидец записал на видео как планета Нибуру летит к Земле.

На сайте YouTube опубликовано видео, которое доказывает, что Планета Х на самом деле движется к Земле.

Пользователь YouTube опубликовал видеоролик, который доказывает приближение к Земле планеты Нибиру. Об этом сообщает автор видеозаписи. Отметим, что ролик начинается с кадра, на котором написано: "Нибиру уже здесь. Первый пепел и пыль от кометного хвоста Планеты Х входят в атмосферу Земли".

Однако скептики опровергают домыслы автора и уверенны, что очевидец запечатлел обычные солнечные лучи, которые проходят сквозь облако под необыкновенным углом.

Видео: YouTube - Gagare1952