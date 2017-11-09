В Сети появилось видео доказательство приближения планеты Нибиру к Земле

На сайте YouTube опубликовано видео, которое доказывает, что Планета Х на самом деле движется к Земле.
Пользователь YouTube опубликовал видеоролик, который доказывает приближение к Земле планеты Нибиру. Об этом сообщает автор видеозаписи. Отметим, что ролик начинается с кадра, на котором написано: "Нибиру уже здесь. Первый пепел и пыль от кометного хвоста Планеты Х входят в атмосферу Земли".
Однако скептики опровергают домыслы автора и уверенны, что очевидец запечатлел обычные солнечные лучи, которые проходят сквозь облако под необыкновенным углом.
Видео: YouTube - Gagare1952