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В Сети появилось видео доказательство приближения планеты Нибиру к Земле

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Очевидец записал на видео как планета Нибуру летит к Земле.

На сайте YouTube опубликовано видео, которое доказывает, что Планета Х на самом деле движется к Земле. 

Пользователь YouTube опубликовал видеоролик, который доказывает приближение к Земле планеты Нибиру. Об этом сообщает автор видеозаписи. Отметим, что ролик начинается с кадра, на котором написано: "Нибиру уже здесь. Первый пепел и пыль от кометного хвоста Планеты Х входят в атмосферу Земли".

Однако скептики опровергают домыслы автора и уверенны, что очевидец запечатлел обычные солнечные лучи, которые проходят сквозь облако под необыкновенным углом. 

Видео: YouTube - Gagare1952

 
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Категории: Лента новостей Мировые новости

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