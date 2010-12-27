В интернет слили инструкции лжегазовиков по обману пенсионеров

В основном, схема рассчитана на пенсионеров, которым якобы по статусу положена льгота на детектор газа.

На портале "Пикабу" опубликовали схему, по которой работают лжегазовики. По тексту становится понятно, что инструкция составлена для мошенников, которые обманывают пожилых людей в Петербурге.

Согласно инструкции, человек должен представиться работником газовой компании и втереться в доверие к потенциальному клиенту. В основном, схема рассчитана на пенсионеров, которым якобы по статусу положена льгота на детектор газа. Акцент делается на том, что скоро такое оборудование перестанут давать на льготных основаниях.

В итоге лжегазовики устанавливают пенсионерам неизвестное оборудование почти за пять тысяч рублей. Несмотря на множество публикаций, старики все равно продолжают вестись на данные "услуги".

Мошенники заработали на фильтрах для воды более миллиона рублей.

Фото: Пикабу