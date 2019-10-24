Мошенники заработали на фильтрах для воды более миллиона рублей

Злоумышленники говорили пенсионерам, что покупка фильтра является обязательной.

Участники организованной группы заработали на пенсионерах более миллиона рублей, они продавали пожилым людям фильтры для воды. Правоохранителям удалось установить личности подозреваемых, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области 24 октября.

Было установлено, что злоумышленники обходили квартиры и предлагали пенсионерам водоочистное оборудование по повышенным ценам. По словам членов группы, это было обязательным, и часть расходов на себя взяло государство. В качестве прикрытия они использовали общество с ограниченной ответственностью, а его гендиректор был соучастником криминальной схемы.

Восемь петербуржцев отдали мошенникам более миллиона рублей.

Следователи ГСУ СК России по Петербургу возбудили 8 уголовных дел по ч.4. ст.159 УК РФ "

По материалам, собранным полицейскими, следователи ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудили 8 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

Полицейские установили личность предполагаемого организатора и семь его сообщников, трое из них заключены под стражу, а пятеро находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти