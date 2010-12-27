"Яндекс.Драйв" больше не хочет работать в Сестрорецке

Нововведения введут с 15 сентября.

Каршеринговый оператор "Яндекс.Драйв" сообщил, что уберет из Сестрорецка зону парковки.

Сестрорецк, увы. С 15 сентября и до следующего лета закрываем город на просушку. Больше машины не оставляем. "Яндекс.Драйв"

Напомним, в июне этого года после серий нападений "Делимобиль" закрыл Красное Село, за ним примеру последовал CarSmile. "Яндекс.Драйв", YouDrive после данных случаем даже не стали заезжать в Красное Село.

Ранее на Piter.TV: "Яндекс.Драйв" будет блокировать агрессивных водителей.

Фото: carsharingi.ru