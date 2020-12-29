Сообщение в полицию поступило 1 января.

В Саратовской области проверяют сообщения об осквернении Вечного огня. Накануне поступила информация, что в городе Вольске двое мужчин распивали возле огня спиртное, а на решётку бросали шелуху от семечек. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Известно, что инцидент произошёл 31 декабря. Распивающие мужчины не реагировали на просьбы прохожих уйти от памятника.

Сообщение в полицию поступило 1 января. В данный момент личности нарушителей установлены.

Ранее депутата оштрафовали за почти украденный железнодорожный рельс под Петербургом.

Видео: ВК/Саратов Life