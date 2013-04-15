Аварию планируют устранить к 12 часам по московскому времени.

В Саратове более 400 тысяч человек остались без воды из-за аварии. Об этом рассказали представители ГУ МЧС по региону. По данным экстренного ведомства, на сетях местного водоканала произошла коммунальная авария. В ликвидации последствий аварии участвуют рабочие бригады. Они производят замену задвижки диаметром 100 миллиметров на водопроводном комплексе-3 - ООО "Концессии водоснабжения Саратов". Для этого специалисты перекрыли водовод диаметром 1000 мм.

С 8:00 по московскому времени ограничены параметры подачи холодного водоснабжения на водопроводном комплексе-2, понижены параметры подачи ХВС в жилые дома Заводского, Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского, Кировского районов, частично - Волжского района. сообщение ГУ МЧС по Саратовской области

Известно, что в зону понижения ХВС вошли 2726 жилых здания, в которых проживает 424 тысячи человек, включая 84 008 несовершеннолетних. В настоящее время котельные работают в штатном режиме. Подготовлены транспортные средства, которые будут подвозить воду к социально значимым объектам и котельным. По словам главы города, по нескольким адресам возникли проблемы с подачей отопления, а также с доступом к горячей воде. Представители ГУ МЧС рассчитывают устранить аварию на сети к 12 часам по московскому времени.

В Саратове задержан депутат областной думы от КПРФ Бондаренко.

Фото: Piter.tv