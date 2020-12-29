В Саратове сигнальная ракета пробила окно многоэтажки и попала в квартиру. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал Baza. Находку обнаружили местные жители, которые живут на 19-м этаже. Вернувшись домой после праздников, они заметили выбитое стекло в окнах, а на холодильнике увидели сигнальную ракету.
Сначала жители подумали, что в окно залетел фейерверк. Однако оказалось, что это была сигнальная ракета СХТ-40. Снаряд подплавил верхнюю часть холодильника. Заявление о случившемся поступило в полицию.
В Ленобласти неизвестный на BMW обстрелял из автомата экскаватор и кинул в него гранату.
Видео: Baza / Telegram
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Заранее большое человеческое спасибо.