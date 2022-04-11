В ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.

В Саранске девять детей пострадали в столкновении автобуса и мусоровоза. Об этом журналистам рассказали представители регионального управления ГИБДД по Мордовии. По данным правоохранительных органов, транспорт перевозил молодых спортсменов на соревнования по плаванию. Однако автобус ударился о грузовик. В результате инцидента за медицинской помощью обратились трое взрослых и четверо несовершеннолетних пассажиров. Авария зафиксирована около 07:50 утра 10 апреля по Советской улице.

При выезде с второстепенной автодороги на главную водитель автобуса NEOPLAN, перевозивший из Тольятти в Саранск 55 человек, из которых 48 детей, совершил столкновение с автомашиной MAN. пресс-служба ГИБДД по Мордовии

Помощь также понадобилась водителю и двоим пассажирам грузового автомобиля. Все они после осмотра врачами были отпущены.

Микроавтобус опрокинулся после ДТП на Невском проспекте.

Фото и видео: Вконтакте / Пропаганда УГИБДД Мордовии

