В Саранске девять детей пострадали в столкновении автобуса и мусоровоза. Об этом журналистам рассказали представители регионального управления ГИБДД по Мордовии. По данным правоохранительных органов, транспорт перевозил молодых спортсменов на соревнования по плаванию. Однако автобус ударился о грузовик. В результате инцидента за медицинской помощью обратились трое взрослых и четверо несовершеннолетних пассажиров. Авария зафиксирована около 07:50 утра 10 апреля по Советской улице.
При выезде с второстепенной автодороги на главную водитель автобуса NEOPLAN, перевозивший из Тольятти в Саранск 55 человек, из которых 48 детей, совершил столкновение с автомашиной MAN.
пресс-служба ГИБДД по Мордовии
Помощь также понадобилась водителю и двоим пассажирам грузового автомобиля. Все они после осмотра врачами были отпущены.
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Фото и видео: Вконтакте / Пропаганда УГИБДД Мордовии
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