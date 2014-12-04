  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 22 августа
Сегодня, 13:15
134
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 22 августа

0 0

За окном будут стучать дожди, прогремят грозы.

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. В четверг, 22 августа, в город на Неве придут ливни и грозы. День будет теплым. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ  МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".  

Сегодня, 21 августа, температура будет на 2-3 градуса выше нормы. Столбики термометров покажут +22…+24 градуса, в Ленинградской области +20…+25 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

Добавим, что сейчас в наших краях идет сезон грибов и ягод. В Ленобласти уже поспела брусника. А синоптик Колесов рассказал, где искать грибы в под Петербургом.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Pxhere

Теги: дожди, мчс, непогода, осадки, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии