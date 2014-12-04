В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 22 августа

За окном будут стучать дожди, прогремят грозы.

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. В четверг, 22 августа, в город на Неве придут ливни и грозы. День будет теплым. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Сегодня, 21 августа, температура будет на 2-3 градуса выше нормы. Столбики термометров покажут +22…+24 градуса, в Ленинградской области +20…+25 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

Добавим, что сейчас в наших краях идет сезон грибов и ягод. В Ленобласти уже поспела брусника. А синоптик Колесов рассказал, где искать грибы в под Петербургом.

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Фото: Pxhere