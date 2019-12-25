Памятник зайцу у Петропавловской крепости отправили на реставрацию

Ушастого почистят и покрасят.

Памятник зайцу, расположенный у ведущего в Петропавловскую крепость Иоанновского моста, отреставрируют. Как рассказали в пресс-службе петербургского "Мостотреста", зверька демонтировали перед подготовкой ледорезов, на которых он стоял, к осмотру и последующему ремонту. Самого бронзового ушастого очистят и покрасят.

Отмечается, что кусты свай, служащие площадкой для зайца, предохраняют опоры моста от ледохода. На данный момент ледорезы накренились от нагрузки, поэтому их необходимо вернуть в правильное положение. Специалисты буду выравнивать и при случае заменять поврежденные ледорезы, срок работ пока не определен.

Памятник зайцу открыли в 2003 году, в год празднования 300-летия Петербурга и окончания реставрационно-восстановительных работ Иоанновского моста. Авторами зверька стали скульптор Владимир Петровичев и архитектор Сергей Петченко.

Фото: пресс-служба "Мостотреста"