  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Памятник зайцу у Петропавловской крепости отправили на реставрацию
Сегодня, 14:27
84
himif

Памятник зайцу у Петропавловской крепости отправили на реставрацию

0 0

Ушастого почистят и покрасят.

Памятник зайцу, расположенный у ведущего в Петропавловскую крепость Иоанновского моста, отреставрируют. Как рассказали в пресс-службе петербургского "Мостотреста", зверька демонтировали перед подготовкой ледорезов, на которых он стоял, к осмотру и последующему ремонту. Самого бронзового ушастого очистят и покрасят.

Отмечается, что кусты свай, служащие площадкой для зайца, предохраняют опоры моста от ледохода. На данный момент ледорезы накренились от нагрузки, поэтому их необходимо вернуть в правильное положение. Специалисты буду выравнивать и при случае заменять поврежденные ледорезы, срок работ пока не определен.

Памятник зайцу открыли в 2003 году, в год празднования 300-летия Петербурга и окончания реставрационно-восстановительных работ Иоанновского моста. Авторами зверька стали скульптор Владимир Петровичев и архитектор Сергей Петченко.

Фото: пресс-служба "Мостотреста"

Теги: памятник зайцу, петропавловская крепость, реставрация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии