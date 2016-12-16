В Петербурге спустили на воду ледокол "Сибирь": фото и видео

На Балтийском заводе в Северной столице в пятницу, 22 сентября. На воду спустили корпус самого мощного в мире ледокола ЛК-60Я "Сибирь", российского проекта 22220.

В пятницу, 22 сентября, на Балтийском заводе в Петербурге торжественно спустили на воду корпус самого мощного в мире ледокола ЛК-60Я "Сибирь". Его строят по российскому проекту 22220. РАИ Новости сообщает, что в мероприятии участвовали вице-премьер России Дмитрий Рогозин и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.

Традиционную бутылку о корпус разбила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Именно ее выбрали на роль "крестной матери" ледокола.

"Сибирь" подготовили к спуску на воду всего за два с половиной года. Его заложили в мае 2015 года. Теперь достройка судна будет проходить на плаву.

Зрители спуска на воду ледокола "Сибирь" выложили в социальные сети фотографии и видео с места событий.

Фото: Instagram / kat.troshina, iknow.spb, denis_kravtsov, foto_manya

Видео: Instagram / lone_gunman, pof1g