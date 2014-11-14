В Самарской области запустят производство беспилотников, заявил Азаров

Дмитрий Азаров рассказал о соглашении, подписанном на ПМЭФ.

Российское производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) планируется запустить в Самарской области в декабре 2023 года. Об этом в интервью журналистам "РИА Новостей" на площадке Петербургского международного экономического форума рассказал губернатор региона Дмитрий Азаров. Чиновник напомнил о том, что в начале текущего года власти анонсировали данный проект.

Уже в декабре текущего года будет запущено производство беспилотников на территории Самарской области. Это не какое-то опытное производство, не крупноузловая сборка, это настоящее промышленное производство беспилотных летательных аппаратов. Дмитрий Азаров, глава Самарской области

Российский чиновник заметил, что соглашение подписано в ходе Петербургского международного экономического форума. в 2023 году. Стоимость проекта, который реализует отечественная компания "Транспорт будущего", составляет более 20 миллиардов рублей. Работа над созданием дронов позволит области сформировать порядка тысячи новых мест для сотрудников. Дополнительно власти начали искать потенциальных потребителей услуг по беспилотной авиации в своем регионе. В частности, ведутся переговоры с крупнейшими сельскохозяйственными компаниями, промышленниками, транспортными предприятиями, а также с Почтой России.

Погранкомитет Белоруссии сообщил о сбитом в конце мая украинском дроне.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости