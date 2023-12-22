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В США заявили о работе над вопросом конфискации активов России

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Ведант Патель оценил процесс, ведущийся в странах G7 по теме.

В американской администрации совместно со странами "Большой семерки" (G7) и другими своими международными партнерами продолжают работать над вопросом конфискации замороженных российских активов. Однако каких-либо новостей по этой теме нет. Соответствующее заявление заместитель руководителя пресс-службы Ведант Патель сделал во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве. Чиновник указал СМИ на трудности юридического процесса. В том числе речь идет о различиях, имеющиеся в национальных законодательствах стран коллективного Запада.

Мы продолжаем работать над этим вместе с G7 и другими единомышленниками. Но сегодня мне вам не о чем сообщить.

Ведант Патель, зампресс-секреаря Госдепа США

Ранее новостное агентство The Bloomberg сообщило 12 декабря 2023 год о том, что Европейский союз разработал схему использования доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России, которые намерен затем направить на помощь киевскому режиму.

В Госдепе не знакомы с делом о гибели американского журналиста Лиры на Украине.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State 

Теги: ведант пател, ведант патель, госдеп, конфискация активов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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