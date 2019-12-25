Джулианн Смит объяснила сложности по предоставлению военной помощи Украине.

В США заявили, что запросы Киева по оружию постоянно меняются. Соответствующее заявление сделала в рамках онлайн-мероприятия, организованного на площадке Центра новой американской безопасности постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. По данным дипломата, союзники сталкиваются с регулярными трудностями в вопросе военных поставок Украине, так как список запрашиваемых вооружений постоянно изменяется. При этом многие страны уже исчерпали свои ресурсы по предоставлению поддержки.

Нам приходится обрабатывать меняющий список требований. Мы вместе с союзниками обсуждаем. Это сложно и трудно, поскольку, опять же, запросы постоянно меняются. Джулианн Смит, постпред США при НАТО

Американский постпред заметила, что после поступления запроса от Украины Вашингтон совместно с партнерами пытается определить, какое государство способно отреагировать и предоставить технику и вооружение. Смит обратила внимание на то, что поток запросов от Киева США получают практически на ежедневной основе. При этом ряд стран "отдали практически все, что у них было". Эти союзники выражают свою озабоченность в отношении истощения имеющихся запасов.

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Фото и видео: YouTube / Center for a New American Security (CNAS)