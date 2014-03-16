В США заявили, что считают любое применение ядерного оружия безответственным

Нед Прайс рассказал о том, что ядерная война не должна быть развязана.

Американские власти исходят из того, что любое применение ядерного оружия абсолютно безответственно. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами во внешнеполитическом ведомстве США сделал официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Таким образом чиновник ответил на просьбу со стороны одного из корреспондентов прокомментировать слова российского лидера Владимира Путина о возросшем в мире риске ядерного конфликта. Эксперт напомнил, что еще в январе 2022 года Москва на заседании Совета по безопасности ООН официально подписала свое заявление о недопустимости ядерной войны.

Я не собираюсь вдаваться в оценки. Мы считаем, что любое применение ядерного оружия абсолютно безответственно. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе США слышали от стран "переподтверждение очень простого заявления со времен холодной войны" о том, что не может быть победителей в ядерной войне. Такой позиции придерживаются, в частности, власти Индии и Китая. Нед Прайс подчеркнул, что любая альтернативная риторика идет вразрез с духом этого заявления.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State