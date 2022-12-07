США выступили против расследования МУС гибели журналистки Al Jazeera

Нед Прайс призвал МУС заниматься своей основной миссией.

В американском внешнеполитическом ведмостве выступили против расследования Международного уголовного суда (МУС) о гибели палестинской журналистки с телеканала Al Jazeera. Речь идет о гибели на Западном берегу Иордана Ширин Абу Акле. Трагедия произошла в регионе в мае текущего года. Пресса попросила официального представителя Госдепа США Неда Прайса прокомментировать решение арабского телеканала подать соответствующи ису в МУС в отношении действий Израиля по отношению к репортеру.

Мы выступаем против этого... МУС должен сосредоточиться на своей основной миссии... быть "судом последней инстанции для наказания и пресечения жестоких преступлений. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Ранее израильский премьер-министр Яир Лапид говорил о том, что еврейское государство не допустит того, чтобы действия его военнослужащих расследовались в посторонних юрисдикциях. Канал Al Jazeera от 6 декабря сообщил о решении подать в МУС иск против Израиля по делу о гибели Абу Акле. Команда юристов СМИ выявила новые доказательства, свидетельства очевидцев, видеоматериалы и получила результаты экспертиз, которые "ясно показывают", что журналистка Al Jazeera и ее коллеги "были обстреляны непосредственно израильскими оккупационными силами".

Госдеп: США не поставляют вооружения Киеву для нанесения ударов по России.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State