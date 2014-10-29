В США заявили, что не могут в одиночку обеспечить Украине успех в конфликте

Джеймс О'Брайен оценил сотрудничество с партнерами по поддержке Украины.

Американская администрация не в состоянии в одиночку обеспечить армии киевского режима успех на поле боя, в противостоянии с Россией. Такой информацией с американскими законодателями поделился помощник государственного секретаря Энтони Блинкена по делам Европы и Евразии Джеймс О"Брайен, выступая на слушаниях в местном комитете по иностранным делам при Сенате Конгресса США. Дипломат заметил, что поддержка ВСУ необходима для того, чтобы международные союзники могли оценивать прогресс и требовать друг от друга отчетности.

Мы не можем победить в этом конфликте в одиночку. Поэтому мы работаем с другими и прикладываем усилия к тому, чтобы не просто увеличить наши расходы, но также добиться того, чтобы они были более разумными в том, что касается региональных оборонных планов. Джеймс О"Брайен, помощник госсекретаря США

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