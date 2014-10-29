В Госдепе заявили о намерении создать торговый маршрут в обход РФ и КНР

Джеймс О'Брайен оценил путь для товаров через Азербайджан и Армению.

Страны Центральной Азии в настоящий момент имеют возможность выхода на мировые рынки только через Россию и Китай. В том случае, если США смогут "открыть путь", пролегающий через территорию Азербайджана и Армении, то американцы получат доступ к мировым рынкам и снизят зависимость от Москвы и Пекина. Такой информацией с американскими законодателями поделился помощник государственного секретаря Энтони Блинкена по делам Европы и Евразии Джеймс О"Брайен, выступая на слушаниях в местном комитете по иностранным делам при Сенате Конгресса США. Дипломат указал на то, что в администрации работают над тем, чтобы попытаться сформировать условия для отказа Армении от традиционно прочных отношений с Россией. Эксперт приветствовал "храбрые шаги", которые делает премьер-министр Никол Пашинян по "разрыву с Россией". Относительно обстановки, сложившейся вокруг Нагорного Карабаха, сотрудник Госдепа заметил, что из-за ситуации значительная часть населения Армении теперь хочет дистанцироваться от России.

Так что мы создаем условия для того, чтобы это произошло. Джеймс О"Брайен, помощник госсекретаря США

Дополнительно Джеймс О"Брайен ответил на вопрос председателя комитета Бена Кардина о том, как в Вашингтоне отзываются на просьбы "о более тесном сотрудничестве". Дипломат заявил о том, что на рабочей встрече Энтони Блинкена и руководителя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Армении Николом Пашиняном была создана новая платформа для помощи Еревану в снижении зависимости от России.

США могут ввести новые санкции против Грузии с расчетом на смену ее курса.

Фото и видео: YouTube / NTD