В США заявили, что Украине передадут F-16 после завершения подготовки пилотов

Джейк Салливан рассказал о военной помощи для ВСУ.

Передача истребителей F-16 Украине третьими странами последует после завершения подготовки пилотов. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник пояснил, что власти страны совместно с Конгрессом США будут готовы одобрить киевскому режиму боевые самолеты американского производства, так как об этом ранее упоминал лидер Белого дома Джо Байден.

Я не совсем понимаю, почему в связи с этим возникают вопросы, но, чтобы окончательно их развеять, скажу - после подготовки пилотов последует передача самолетов. Мы работаем над этим с Конгрессом и нашими союзниками. Джейк Салливан, сотрудник Белого дома

В Белом доме не стали комментировать материал The Washington Post о неудачах Украины.

Фото и видео: YouTube / The White House