Натали Моррис призвала Киев начать переговоры с Москвой.

Американский журналист Натали Моррис в эфире YouTube-программы Redacted News раскритиковала украинского президента Владимира Зеленского после его просьбы ускорить легализацию лекарств на основе медицинского каннабиса. Ведущая проекта заметила, что если бы глава киевского режима действительно заботился бы о соотечественниках, то уже давно в=решился бы на мирные преговоры с Москвой.

Украинский президент Зеленский мало что делает для мирного урегулирования. Впрочем, его предложение можно считать движением к миру, если понимать под миром нахождение под кайфом. Натали Моррис, журналист США

Журналистка объяснила, что знает выход из конфликтной ситуации, в которой украинским гражданам приходится терпеть боль, стресс и травмы из-за конфликта. Она призвала остановить кризис в регионе за счет мирного урегулирования. Однако в настоящее время Владимир Зеленский принял закон, согласно которому любое участие в мирных переговорах в Киеве с Москвой считается преступлением.

Зеленский заявил о желании "показать результаты" ВСУ к саммиту НАТО.

Фото и видео: YouTube / Redacted