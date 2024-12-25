В США в канун Нового года молния ударила в Капитолий и монумент Вашингтона

Удар пришелся по ряду крупных объектов страны.

В новогоднюю ночь молния ударила в здание Капитолия и монумент Вашингтона, расположенного на территории американского одноименного города, а также знаменитую многоэтажку "Эмпайр-стейт-билдинг" в Нью-Йорке.Соответствующее заявление сделали местные журналисты из издания The Washington Post. В СМИ распространились видеоролики и фотографии с моментом удара стихии. Пользователи социальных сетей увидели в этом явлении "хорошее предзнаменование" перед возвращением к власти в Белом доме избранного президента-республиканца Дональда Трампа.

"Это будет библейским событием", прикрепив сгенерированное ИИ изображение, символизирующее приход Трампа к власти. Другой пользователь присоединился, написав: "Ура 2025 году, этот удар молнии кажется знамением для Байдена уйти в отставку, уступив кресло Трампу". материал The Washington Post

Напомним, что в сентябре прошлого года молния ударила в Триумфальную арку императора Константина, находящуюся рядом с римским Колизеем. Арка была возведена в начале IV века нашей эры. В результате удара молнии от исторического памятника откололись несколько каменных элементов.

Молния ударила в российского туриста в Грузии.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США