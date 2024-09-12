Молния ударила в российского туриста в Грузии

Пострадавший выжил, он остается в больнице с ожогами.

В грузинском городе Батуми молния ударила в российского путешественника из Самары. Инцидент произошел на территории местного пирса. Журналисты из Telegram-канала SHOT рассказали о том, что группа молодых людей увидела природное явление во время прогулки. Компания собралась для того, чтобы записать видеоролик под музыку Нейромонаха Феофана, но творчество было прервано стихией. После удара молнии, 32-летний турист по имени павел упал на землю, а одежда на его теле загорелась и разорвалась. Пострадавший выжил и практически не получил повреждений. К месту событий добирались медики. Персонал экстренно забрал пациента с ожогами живота, спины и ног. Сейчас мужчина находится в республиканской больнице Батуми.

Врач-терапевт Звонков рассказал, как помочь человеку при ударе молнии.

Фото и видео: Telegram / SHOT