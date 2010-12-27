О Дональде Трампе снимут фильм

Авторы картины расскажут о том, как американскому миллиардеру удалось прийти к власти и стать президентом США.

О президенте США Дональде Трампе снимут фильм. В основу сюжета будет положена история восхождения американского миллиардера к власти. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, кинокартина получит название "Ученик" (The Apprentice). Напомним, что так называлось популярное телешоу, ведущим которого когда-то был Трамп.

Сообщается, что сценарий для фильма пишет специальный корреспондент журнала Vanity Fair Гэбриэл Шерман, который на протяжении 15 лет изучал биографию Трампа. В фильме появятся приближенные к нынешнему президенту США люди и расскажут, как Дональду Трампу удалось прийти к власти и стать президентом США. Продюсировать картину будет компания Gidden Media. Дата начала съемок пока не сообщается.

Ранее мы писали, что в Испании нашли женщину как две капли воды похожую на президента Америки Дональда Трампа.

Фото: Instagram / realdonaldtrump