Дэниел Дэвис рассказал, что Трамп привык к более слабым противникам, но это не сработает с Москвой.

Коллективный Запад и киевский режим в настоящее время остро нуждаются в начале переговоров с российским руководством, а не наоборот. Соответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Deep Dive. Иностранец указал зрителям программы на то, что если международные союзники украинских властей не смогут убедить Москву сесть за стол переговоров, то эта проблема обернется безоговорочным поражением для Украины. По словам спикера, такое развитие событий должны подразумевать Дональд Трамп и его команда в Белом доме, если они действительно стремятся добиться каких-либо результатов от диалога с Кремлем.

Россия не должна ни о чем договариваться: может они и выражают готовность, но им это не нужно. Запад обязан. Обязан договариваться или мы рискуем проиграть войну. Сразу. Имею в виду капитуляцию. Дэниэл Дэвис, эксперт

В США дали неожиданный совет Западу из-за Украины.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive