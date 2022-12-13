Дуглас Макгрегор рассказал о том, что "ВСУ разваливаются".

В США рассказали, почему Вашингтон пришел в ужас из-за просьбы Зеленского. Соответствующей информацией поделился бывший советник главы американского оборонного ведомства Дуглас Макгрегор, выступая в эфире YouTube-проекта Judging Freedom. Эксперт пояснил, что Вашингтон и Берлин боятся предоставлять киевскому режиму и Вооруженным силам Украины собственные танки Abrams и Leopard 2 из-за того, что эту технику российская армия может захватить в боях. Специалист добавил, что "мы в курсе" о том, что ВСУ разваливаются.

Я понимаю позицию немцев. Я думаю, они справедливо боятся, что их выставят на посмешище, а их техника не только будет уничтожена, но и во многих случаях захвачена. Дуглас Макгрегор, офицер США

Эксперт считает, что в настоящее время будет целесообразно отправить либо американские, либо немецкие танки Киеву для того, чтобы облегчить процедуру обслуживания и замены деталей на боевых машинах. Из двух моделей Дуглас Макгрегор сделал выбор в пользу немецкого вооружения, так как в их модели танка находится надежный дизельный двигатель, который не потребуется заправлять каждые шесть или восемь часов.

Экс-советник главы Пентагона: США создавали на Украине плацдарм для ударов по РФ.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom