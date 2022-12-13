Дуглас Макгрегор оценил антироссийскую деятельность со стороны Вашингтона.

Бывший советник главы американского оборонного ведомства при президенте Дональде Трампе рассказал о том, что США создавали на Украине плацдарм для нанесения ударов по российской территории. Соответствующее заявление в эфире YouTube- канала сделал полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Он пояснил, что Москве пришлось реагировать на внешнюю угрозу. Эксперт уверен в том, что ведущие западные СМ И сейчас дезинформируют американских граждан о том, что на самом деле сейчас происходит на территории Восточной Европы. Речь идет о сообщениях о "ничем не спровоцированной атаке" России на Украину.

Это абсурд. Мы годами работали над тем, чтобы создать громадную 600-тысячную армию с одной лишь целью - атаковать Россию и превратить Восточную Украину в плацдарм для ударов по России в том числе с применением баллистических ракет. Дуглас Макгрегор, полковник в отставке США

Специалист из США пояснил, что в конечном счете Россия была вынуждена вмешаться в ситуацию и "сделала это".Полковник Макгрегор: Украина потерпит поражение, от страны почти ничего не останется.

Фото и видео: YouTube / Campaign 23s

