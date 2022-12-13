Дуглас Макгрегор рассказал об опыте ВС США во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

В США рассказали о том, куда скоро сбежит украинский президент Владимир Зеленский. В эфире YouTube-канала экс-советник главы Пентагона, бывший американский полковник (в отставке) Дуглас Макгрегор уверил слушателей в том, что главе государства придется покинуть территорию страны сразу после того, как Вашингтон прекратит военные поставки Вооруженным силам Украины.

Я практически уверен, что господин Зеленский закончит тем, что будет жить где-то в пригороде Майами... Дуглас Макгоегор, экс-полковник США

Эксперт пояснил журналистам, что США, как и когда-то Британская империя, представляет из себя страну с морской и аэрокосмической мощью, но не обладающая большой армией, которая есть у сухопутной сверхдержавы России. По мнению Макгрегора, именно этот фактор сдерживает Вашингтон в их военных операциях за границей. Он пояснил, что американская армия обеспечивает помощь с воздушного пространства и моря. Однако после того, как Пентагон добивается своих целей, то выводит свои войска и оставляет международных союзников "наедине с противником". В качестве примера специалист привел вооруженные конфликты во Вьетнаме, Ираке, Афганистане.

Бывший советник Пентагона Макгрегор заявил о готовности всего мира сотрудничать с Россией.

Фото и видео: YouTube / Straight Calls with Douglas Macgregor

