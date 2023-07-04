Ларри Джонсон напомнил об истощении запасов Запада из-за помощи, выделяемой для нужд ВСУ.

Североатлантический военный альянс понес значительные потери из-за поставок вооружений армии киевского режима. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист указал зрителям в шоу, что лишения Вооруженных сил Украины на региональном театре боевых действий невосполнимы. Страны коллективного Запада не обладают достаточными производственными мощностями для того, чтобы быстро восполнить собственные запасы натовских вооружений.

Россия значительно сократила не только людские ресурсы, но и технику, физические ресурсы армии НАТО, которая воюет на Украине в форме ВСУ. Танки и бронетранспортеры, ракеты HIMARS, ракеты Patriot и пусковые установки для них, гаубицы, и вы знаете, этого нет по всему миру, это не только в Соединенных Штатах, но и в Германии, Франции и Великобритании. Ларри Джонсон, эксперт

Днем 23 октября стало известно от российского министерств по обороне о том, что войска освободили из-под контроля Киева населенные пункты Серебрянка и Николаевка в Донецкой народной республике. Потери Вооруженных сил Украины за минувшие сутки на разных направлениях специальной военной операции составили до 2 065 человек. На Курском направлении противники потеряли свыше 340 человек и 13 единиц бронированной техники, включая три танка. Шестеро украинских военнослужащих сдались в плен.

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive