В США при утечке жидкого азота на птицефабрике погибли шесть человек

ЧП произошло на предприятии Prime Pak Foods.

В США в штате Джорджия при утечке жидкого азота на птицефабрике погибли шесть человек, несколько пострадали. Об этом рассказывает телеканал местный телеканал WSBTV.

ЧП произошло на предприятии Prime Pak Foods, которое находятся в городе Гейнсвилл.

Десять человек госпитализировали. Трое из них в критическом состоянии. Для медицинской проверки в ближайшую церковь привезли 130 человек.

Ранее эксперт прокомментировал продление договора о ДСНВ между Россией и США.

Видео: YT / 11Alive