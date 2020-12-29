В США при утечке жидкого азота на птицефабрике погибли шесть человек

В США в штате Джорджия при утечке жидкого азота на птицефабрике погибли шесть человек, несколько пострадали. Об этом рассказывает телеканал местный телеканал WSBTV.
ЧП произошло на предприятии Prime Pak Foods, которое находятся в городе Гейнсвилл.
Десять человек госпитализировали. Трое из них в критическом состоянии. Для медицинской проверки в ближайшую церковь привезли 130 человек.
Ранее эксперт прокомментировал продление договора о ДСНВ между Россией и США.
Видео: YT / 11Alive
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