Бен Ходжес призвал Запад к активному сдерживанию Москвы.

В США пожаловались на Германию из-за позиции по России. Об этом бывший командующий войсками США в европейском регионе Бен Ходжес заявил экспертам во время своей речи на слушаниях в Хельсинской комиссии. Генерал раскритиковал позицию Берлина по отказу поставлять Киеву оружие. По мнению специалиста, Белый дом и администрация НАТО сейчас переходят от пассивного сдерживания Москвы к активным действиям. В частности, это подтверждается переброской дополнительных сил альянса в регион.

Все взгляды устремлены на Германию потому, что она ключевой игрок в регионе. Мы очень обеспокоены нерешительностью Берлина и призываем публично признать Россию агрессором и поддержать возможные санкции против нее. Бен Ходжес, генерал США

Напомним, что Запад в последнее время призывает российскую сторону отвести войска от государственной границы с Киевом. В США и Киеве обвиняют РФ в том, что страна планирует напасть на территорию соседнего государства. В Кремле такие планы опровергли.

США просят Боливию выдать им экс-главу управления по борьбе с наркотиками.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour