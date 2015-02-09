В США мужчина превысил скорость и обвинил в этом Путина

Во Флориде мужчина пытался избежать штрафа попыткой выставить себя "паникером".

В США мужчина превысил скорость и обвинил в этом российского президента Владимира Путина. Такой материал выпустили американские журналисты из издания The New York Post со ссылкой на местные власти. Известно, что виновником ситуации стал водитель в штате Флорида. Он попытался убедить шерифа в том, что только что получил транспортное средство. Он якобы пытался отключить в машине спортивный режим. Когда эти аргументы не помогли шоферу доказать свою невиновность, он прибег к другой аргументации.

Я только что узнал, что Владимир Путин собирается начать ядерную войну против всего мира, и я пытался скорее вернуться домой, чтобы разобраться в происходящем. Я в панике. американский водитель

В результате автомобилист все равно получил два штрафа за нарушение правил дорожного движения.

Водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но врезался в дерево и ларек.

Фото и видео: New York Post