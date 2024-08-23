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В США допустили удары ВСУ американским оружием по Курской области

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Сабрина Сингх напомнила о политике властей США по поддержке ВСУ.

Воздушные удары американскими вооружениями по территории Курской области не противоречат политике властей Белого дома. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Таким образом иностранная чиновница прокомментировала вылазку Вооруженных сил Украины в российский приграничный регион и применение армией киевского режима там оружия производства США.

Наша политика действительно позволяет Украине наносить контрудары, чтобы защищаться от российских атак в этом пограничном регионе.

Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

Напомним, что массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась шестого августа. На территории данного региона в настоящее время действует режим ЧС федерального характера. Властями там неоднократно объявлялась ракетная опасность. По информации от первого вице-премьера страны Дениса Мантурова, из опасных приграничных районов отселено 115 тысяч человек. 

Пентагон не уточнил, как долго подкрепление США будет на Ближнем Востоке.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: всу, курская область, пентагон, сабрина сингх
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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