Пентагон не уточнил, как долго подкрепление США будет на Ближнем Востоке

Сабрина Сингх не смогла оценить сроки, в которые военнослужащие США пробудут на Ближнем Востоке.

Американское министерство по обороне затрудняется уточнить, как долго дополнительные боевые силы США, переброшенные на Ближний Восток из-за обострения напряженности, которая сложилась между Ираном и Израилем, будут размещаться в регионе. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница указала СМИ на то, чо переброска войск и средств ВМС и ВВС США уже повлияла на руководство в Тегеране сдерживающим способом. Спикер объяснила, что сейчас Иран думает о том, следует ли отвечать Израилю или отказаться от этой затеи.

Я не в состоянии предсказать, сколько они там будут находиться. Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

Сабрина Сингх подтвердила сведения о том, что в зоне Ближнего Востока теперь находятся две авианосные ударные группы США, в каждую из которых входят в качестве кораблей сопровождения, в том числе по четыре эсминца.

Пентагон: США лучше подготовлены к отражению атаки Ирана на Израиль, чем в апреле.

Фото и видео: YouTube / Defense Now