Появилось видео снежного шторма, унесшего 19 жизней в США

На северо-востоке США бушует непогода. Снежный шторм, аномально низкая температура, ледяной дождь и мощный ветер - все это стало причиной гибели не менее 19 человек.

В США продолжается зимняя непогода. Сразу в нескольких регионах объявлен режим ЧС, люди страдают от штормового ветра и аномальных осадков. По данным РИА "Новости", число погибших в дни атлантического шторма уже составило 19 человек. Люди погибают во время ДТП из-за обледенения и плохой видимости, замерзают на смерть, теряются на пригородных территориях.

Канал Piter.TV собрал в одном месте видео, которые простые американцы выкладывают в эти дни в Сеть. На них можно увидеть, что погода на северо-востоке США действительно несет опасность жизнью и здоровью местных жителей.

Хроника непогоды внушает ужас: в Вирджинии и Массачусетсе почти 70 000 человек лишены электроэнергии, причем восстановить ее при такой погоде просто нереально. В других городах поезда сходят с рельсов, а граждане оказываются заблокированы в собственных домах. Положение ЧП из-за шторма введено даже в Нью-Йорке: крупнейший город Америки существует практически на военном положении. Шокирует и уровень осадков: меньше чем за сутки уровень выпавшего снега превысил 30 сантиметров. Дорожные службы не справляются с такой нагрузкой, власти подключают новые единицы спецтехники.