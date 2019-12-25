В СИЗО Петербурга усилили карантинные меры

В следственных изоляторах Санкт-Петербурга и Ленобласти усилили меры по предотвращению распространения коронавируса.
С 20 марта "до особого распоряжения" СИЗО запретили передачу посылок заключённым.
Начальство ограничило личный прием граждан, заявления и обращения теперь нужно отправлять по электронной почте.
Кроме того, теперь следователи, адвокаты, судьи и прокуроры должны приходить на работу в медицинских масках и перчатках.
Участие обвиняемых в следственных действиях, которые обычно проходят вне СИЗО, также ограничивается.
Ранее мы сообщили, что за соблюдением режима самоизоляции в Петербурге следят 40 тысяч камер.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )