В СИЗО Петербурга усилили карантинные меры

Передачу посылок заключённым запретили до "особого распоряжения".

В следственных изоляторах Санкт-Петербурга и Ленобласти усилили меры по предотвращению распространения коронавируса.

С 20 марта "до особого распоряжения" СИЗО запретили передачу посылок заключённым.

Начальство ограничило личный прием граждан, заявления и обращения теперь нужно отправлять по электронной почте.

Кроме того, теперь следователи, адвокаты, судьи и прокуроры должны приходить на работу в медицинских масках и перчатках.

Участие обвиняемых в следственных действиях, которые обычно проходят вне СИЗО, также ограничивается.

Ранее мы сообщили, что за соблюдением режима самоизоляции в Петербурге следят 40 тысяч камер.

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