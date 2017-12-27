В Рязани уволили двух врачей после застолья в рабочее время

После того как соцесети облетело видео одного из пациентов кардиоцентра Рязани последовала реакция администрации больницы.

Один из недовольных пациентов записал на видео "собрание" врачей Рязанского кардиоцентра в рабочее время и опубликовал в соцсетях.

На опубликованных кадрах видео у каждого кабинета сидят люди и ждут назначенного приема. Автор сообщает, что во всех кабинетах нет врачей, так как они все на собрании. Затем мужчина открывает дверь в кабинет заведующей отделения. Там за столом, ломящимся от еды, сидят 9 медиков в белых халатах, а одна из женщин разливает что-то из бутылки.

После публикации видео разлетелось по всем социальным сетям и появились многочисленные публикации в СМИ. После широкой огласки последовала реакция администрации кардиоцентра и Минздрава региона. По итогам служебной проверки уволили заместителя главного врача по лечебной работе и заведующую диспансерно-консультативным отделением. Главный врач кардиоцентра получил выговор за ненадлежащий контроль исполнения сотрудниками внутреннего распорядка и своевременного оказания медицинской помощи пациентам.

Отреагировал и Минздрав региона. Там сообщили, что проведут личные беседы с персоналом диспансера.

Видео: ВКонтакте