В Рязани маршрутка попала в серьезное ДТП: 16 человек пострадали

В сети появилось видео момента ДТП и его последствий.

Накануне вечером, 23 октября, на пересечении улицы Циолковского и проезда Яблочкова произошла серьезная авария с микроавтобусом, салон которой был полон пассажиров. Сегодня появилось видео момента ДТП с камеры наблюдения, а также видео с места происшествия от очевидцев.

Судя по опубликованным кадрам водитель маршрутки хотел успеть проскочить перекресток на желтый сигнал светофора, но не успел. Наперерез, на загоревшийся "зеленый", выехала легковушка. Микроавтобус и легковушка столкнулись. Микроавтобус завалило на бок, и она задела еще один автомобиль у обочины. К счастью, в ДТП нет погибших. Но в этой аварии пострадали 16 человек, из них трое детей.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Видео: ВК (Дороги Рязани) , YouTube (Без ПДД) Фото: ВК, Новости Рязань